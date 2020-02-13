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Сын президента Руха заключил с клубом контракт на полтора года

Трансферы
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Возвращение Козловского-младшего

Сын президента Руха заключил с клубом контракт на полтора года
Новина українською

Львовский "Рух" заключил контракт с 25-летним вингером Святославом Козловским. Он будет рассчитан на 1,5 года.

Хавбек будет выступать под 9-м номером.

Святослав Козловский выступал в "Рухе" с лета 2016 года до лета 2018-го. После этого Святослав перебрался в Испанию, играл в команде "Олимпик", де Хатива в четвертом дивизионе.

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"Я выкладываюсь на каждой тренировке, но последнее слово все равно будет за главным тренером. Кто сильнее - тот и будет играть.

Думаю, мы на первом сборе заложили необходимый фундамент физической подготовки, а в Турции будем подбирать кондиции через товарищеские матчи.

Два года я не играл в официальных матчах. Это действительно большая пауза, но я тренировался и чувствую, что готов на сто процентов", - сказал Святослав.

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В статье: Первая лига Рух (Львов) Святослав Козловский Григорий Козловский
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Источник:
ФК Рух

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