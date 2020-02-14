Оболонь-Бровар устроил замену форвардов: одного лишились - другого подписали

25-летний нападающий Тарас Пучковский и ФК "Оболонь-Бровар" досрочно прекратили сотрудничество.

Решение, как уверяют в клубе, было принято по взаимному согласию сторон.

Пучковский пришел в клуб летом 2019 года. До сих Тарас сыграл в футболке "оболонцев" 7 матчей в Первой лиге, 2 матча в Кубке Украины. При этом на его счету 1 мяч.

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Зато накануне "Оболонь-Бровар" подписал годичный контракт с нападающим Владиславом Рябцевым. Он будет выступать под № 23.

Ранее Владислав Рябцев уже защищал цвета ФК "Оболонь-Бровар". Последним местом работы Владислава была ФК "Виктория" (с. Николаевка, Сумская обл.).

Родился 22 июня 1996 в Виннице. Рост 184 см, вес 73 кг.