Двое украинцев стали игроками вице-чемпиона Латвии

Украинский правый вингер Виталий Квашук и вратарь Даниил Кучер стали игроками латвийского клуба "РФШ" (RFS). Оба подписали с клубом контракты.

26-летний воспитанник "Динамо" Квашук, как отмечает Sport Arena, в январе 2020 выступал за белорусский "Гомель". Перед тем Дмитрий играл за донецкий "Металлург", "Олимпик", "Зарю", белорусские "Торпедо-БелАЗ", "Витебск", "Неман" и азербайджанский "Сабах".

23-летний вратарь Даниил Кучер присоединился к "РФШ" накануне, подписав 2-летний контракт с возможностью продления на третий год.

К тому времени Кучер с февраля 2019 выступал за другой латвийский клуб - "Даугавпилс". Сыграл в 31 матче чемпионата и 1 матч Кубка Латвии. Покинул клуб свободным агентом после завершения контракта.

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Даниил из Кривого Рога, начал карьеру в молодежной школе "Кривбасса" (2014-2015 гг.), потом был в молодежной системе "Днепра" (2015-2017 гг.), играл в криворожском "Горняке" (2017-2019).

Выступал в сборной Украины U-19. Дебютировал в 2016 году в матче против сверстников из Нидерландов.

Напомним, что в розыгрыше чемпионата 2019 клуб "РФШ" (Рижская футбольная школа) стал обладателем Кубка Латвии и занял 2 место в турнирной таблице чемпионата, уступив лишь ФК "Рига".