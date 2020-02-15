Бутко может продолжить карьеру в Польше
Фулбеком заинтересовался "Гурник"
Защитник "Шахтера" Богдан Бутко может продолжить карьеру в "Гурнике" из Забже, сообщает Sport.pl.
В 29-летнем украинце видят замену Борису Секуличу, который вскоре должен стать игроком "Чикаго Файр".
Ранее сообщалось, что трансфер Бутко в "Лех" сорвался из-за травмы.
Тransfermarkt оценивает игрока в 1,5 миллиона евро. Его контракт с "горняками" истекает летом 2020 года.
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