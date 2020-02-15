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Бутко может продолжить карьеру в Польше

Трансферы
(1 голосов)

Фулбеком заинтересовался "Гурник"

Бутко может продолжить карьеру в Польше
Новина українською

Защитник "Шахтера" Богдан Бутко может продолжить карьеру в "Гурнике" из Забже, сообщает Sport.pl.

В 29-летнем украинце видят замену Борису Секуличу, который вскоре должен стать игроком "Чикаго Файр".

Ранее сообщалось, что трансфер Бутко в "Лех" сорвался из-за травмы.

Тransfermarkt оценивает игрока в 1,5 миллиона евро. Его контракт с "горняками" истекает летом 2020 года.

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В статье: Богдан Бутко Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Cannabis Sativa (Луцк)
15.02.2020 в 10:05
М-даа... Когда играл за "Волынь", весь матч неустанно бороздил на скорости правую бровку, отбирал, пасовал, был кандидатом в сборную Украины... А в "Шахтёре" что-то пошло не так.
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