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Сергей Петров пополнил состав Агробизнеса

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Форвард подписал контракт с новый клубом

Сергей Петров пополнил состав Агробизнеса
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Бывший нападающий "Металлиста 1925" Сергей Петров перешел в "Агробизнес", сообщает официальный сайт клуба.

Детали контракта 22-летнего форварда с клубом из Первой лиги остаются неизвестными. Игрок уже присоединился к новой команде на тренировочном сборе.

Ранее Петров также выступал за "Волынь", "Зирку", "Львов" и "Рух". "Металлист 1925" покинул в прошлом месяце.

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В статье: Сергей Петров Агробизнес (Волочиск)
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