Сергей Петров пополнил состав Агробизнеса

Бывший нападающий "Металлиста 1925" Сергей Петров перешел в "Агробизнес", сообщает официальный сайт клуба.

Детали контракта 22-летнего форварда с клубом из Первой лиги остаются неизвестными. Игрок уже присоединился к новой команде на тренировочном сборе.

Ранее Петров также выступал за "Волынь", "Зирку", "Львов" и "Рух". "Металлист 1925" покинул в прошлом месяце.