Сергей Петров пополнил состав Агробизнеса
Форвард подписал контракт с новый клубом
Бывший нападающий "Металлиста 1925" Сергей Петров перешел в "Агробизнес", сообщает официальный сайт клуба.
Детали контракта 22-летнего форварда с клубом из Первой лиги остаются неизвестными. Игрок уже присоединился к новой команде на тренировочном сборе.
Ранее Петров также выступал за "Волынь", "Зирку", "Львов" и "Рух". "Металлист 1925" покинул в прошлом месяце.
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