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Ворскла подписала обладателя молодежного Золотого мяча

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"Лучший игрок атаки"

Ворскла подписала обладателя молодежного Золотого мяча
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18-летний полузащитник Артем Кулаковский, уроженец Горишних Плавней, стал игроком полтавской "Ворсклы".

В раннем возрасте он попал в систему киевского "Динамо". Стал незаменимым игроком столичного клуба разных возрастов, сборником Украины.

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Уверенные выступления Артема на поле ознаменовались тем, что он стал лауреатом и победителем молодежного "Золотого мяча" Украины в номинации "Лучший игрок атаки".

"Сейчас же Артем решил попробовать свои силы в "Ворскле". Хотя на него претендовали гранды отечественного футбола "Динамо" стремилось оставить полузащитника, а "Шахтер" - "переманить" к себе, Артем выбрал Полтаву", - сообщают в полтавском клубе.

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В статье: Ворскла (Полтава) соглашение Артем Кулаковский
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Источник:
ФК Ворскла

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