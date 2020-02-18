Шахтер отдаст "второго Чигринского" в аренду Мариуполю - СМИ
Провел уже 2 матча за азовцев
Игрок "Шахтера", защитник Назарий Муравский, может уйти в аренду в ФК "Мариуполь".
О таком сообщил ведущий "Футбольного формата" Андрей Малиновский.
Он отметил, что Муравского называют "вторым Чигринским", футболист прошел первый зимний сбор с командой Луиша Каштру.
Назарий сыграл с "Лехом", "Войводиной", "Пролетером", "Словацко" и Македония ГП, а также оказался в заявке "Шахтера" на Лигу Европы.
Однако уже 10 февраля Муравский вышел в стартовом составе ФК "Мариуполь" в спарринге с "Львовом", а затем сыграл за команду Александра Бабича с тбилисским "Локомотивом".
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Источник:Футбольний формат
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Комментарии (4)
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прикрапоразка (Житомир)
18.02.2020 в 10:15
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v.grischuk (Винница)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
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Hugo64 (PARIS)
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