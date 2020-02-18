Шахтер отдаст "второго Чигринского" в аренду Мариуполю - СМИ

Игрок "Шахтера", защитник Назарий Муравский, может уйти в аренду в ФК "Мариуполь".

О таком сообщил ведущий "Футбольного формата" Андрей Малиновский.

Он отметил, что Муравского называют "вторым Чигринским", футболист прошел первый зимний сбор с командой Луиша Каштру.

Назарий сыграл с "Лехом", "Войводиной", "Пролетером", "Словацко" и Македония ГП, а также оказался в заявке "Шахтера" на Лигу Европы.

Однако уже 10 февраля Муравский вышел в стартовом составе ФК "Мариуполь" в спарринге с "Львовом", а затем сыграл за команду Александра Бабича с тбилисским "Локомотивом".