Металлург подписал экс-игроков Александрии и Волыни

МФК "Металлург" заключил соглашения с тремя новичками.

Владислав Бобров - экс-игрок "Металлурга". Он провел вместе с командой половину сезона во Второй лиге, но шанса проявить себя так не получил. Зимой 2019 защитник перешел в молдавский ФК "Кодру", где стал основным игроком и капитаном команды Высшего дивизиона.

Предыдущим клубом Ярослава Котлярова была луцкая "Волынь". Воспитанник донецкого "Олимпика" выступал за молодежные составы и впоследствии подписал свой первый профессиональный контракт с дончанами, проведя четыре сезона. За это время был отдан в аренду сначала в харьковский "Гелиос", а затем в николаевский "Судобудивник". В 2018 году на правах свободного агента перешел в МФК "Кремень" с которым стал чемпионом Второй лиги и получил звание лучшего голкипера сезона. Летом 2019 перешел в луцкой "Волыни", где не смог закрепиться в основе.

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Ярослав Довгий - воспитанник кировоградского футбола. Выступал за молодежную команду U-19 ФК "Александрии". В сезоне 2015/16 сыграл 19 матчей и отметился пятью голами. В сезоне 2016/17 выступал за команду U-21, за которую провел 19 матчей и попал в заявку основной команды на матч с ФК "Волынь". В сезоне 2017/18 пополнил команду U-21 кропивницкой "Звезды", сыграв все игры чемпионата (28 матчей) и отметился пятью голами. Впоследствии переехал в Германию, где играл в Региональной лиге "Запад" в команде из города Гамбург.