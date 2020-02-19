Черноморец подписал голкипера
До недавнего времени играл в "Андижане"
27-летний голкипер Виталий Мирный подписал контракт с "Черноморцем".
В команде "моряков" вратарь будет выступать под № 30.
Как сообщает Transfermarkt, контракт с игроком рассчитан до конца июня.
Виталий Александрович Мирный родился 3 апреля 1992 года в Полтаве. Рост - 185 см, вес - 83 кг. Воспитанник "Молота" (Полтава). Играл в юношеской команде "Кремень" (Кременчуг).
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Выступал в таких клубах: "Левадия" (Таллинн, Эстония), "Банга" (Гаргждай, Литва), "Черкасский Днепр" Черкассы, "Утенис" (Утена, Литва), ФК "Тернополь", "Горняк-Спорт" Горишние Плавни , "Нефтчи" Фергана и ФК "Андижан" (обе - Узбекистан).
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Источник:ФК Чорноморець
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
19.02.2020 в 13:01
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