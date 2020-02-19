  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Черноморец подписал голкипера
В тренде

Черноморец подписал голкипера

Трансферы
(1 голосов)

До недавнего времени играл в "Андижане"

Черноморец подписал голкипера
Новина українською

27-летний голкипер Виталий Мирный подписал контракт с "Черноморцем".

В команде "моряков" вратарь будет выступать под № 30.

Как сообщает Transfermarkt, контракт с игроком рассчитан до конца июня.

Виталий Александрович Мирный родился 3 апреля 1992 года в Полтаве. Рост - 185 см, вес - 83 кг. Воспитанник "Молота" (Полтава). Играл в юношеской команде "Кремень" (Кременчуг).

Читайте такжеОстап Маркевич о чистке в Черноморце: Другого выхода не было, нужно дать толчок команде

Выступал в таких клубах: "Левадия" (Таллинн, Эстония), "Банга" (Гаргждай, Литва), "Черкасский Днепр" Черкассы, "Утенис" (Утена, Литва), ФК "Тернополь", "Горняк-Спорт" Горишние Плавни , "Нефтчи" Фергана и ФК "Андижан" (обе - Узбекистан).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Черноморец (Одесса) Виталий Мирный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Чорноморець

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
19.02.2020 в 13:01
где африканцы подрабатывают на 7 км--надо усиливать нападение
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...