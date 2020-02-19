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Игрок юношеских сборных Украины перешел в грузинский Сабуртало

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Игрок юношеских сборных Украины перешел в грузинский Сабуртало
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20-летний полузащитник Александр Беляев будет выступать в тбилисском "Сабуртало".

Вчера было подписано соглашение между клубом и игроком. 20-летний центральный полузащитник подписал с клубом двухлетний контракт, - сообщает официальный сайт "Сабуртало".

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Футболист уже присоединился к "Сабуртало" и сыграл в составе команды товарищеские матчи против "Зенита" и испанского "Алькояно".

Александр Беляев является воспитанником академии днепровского "Днепра". Прошлый год был игроком "Днепр-1".

Выступал в сборных Украины U-17, U-19 и U-20. Не принял участия в чемпионате мира 2019 года из-за травмы.

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В статье: Юношеская сборная Украины (U-20) Украина U-20 Сабуртало (Грузия) Александр Беляев
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