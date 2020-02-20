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Игрок из Второй лиги перебрался в клуб высшего дивизиона Беларуси

Трансферы
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Недавно ушел из Вереса

Игрок из Второй лиги перебрался в клуб высшего дивизиона Беларуси
Новина українською

Украинский защитник Сергей Чеботаев подписал контракт с белорусским СФК "Слуцк".

Официальный сайт клуба приветствует Украинская, но ничего не сообщает о сроке контракта с ним.

Сергей является воспитанником запорожского футбола. Первым его тренером был отец - Евгений Иванович Чеботаев, который выступал во второй лиге СССР в составе местного "Торпедо".

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Впоследствии Сергей занимался в Академии донецкого "Шахтера", с которой выпустился в 2005 году.

Первой профессиональной командой Чеботаева была луцкая "Волынь". Играл также в украинских командах "Днепр-1", "Верес". В Премьер-лиге дебютировал 2015 году в составе "Александрии" - с этой командой дважды выходил в Лигу Европы.

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В статье: СФК Слуцк Сергей Чеботаев Слуцк (Беларусь) трансфер
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Источник:
СФК Слуцьк

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