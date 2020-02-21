Экс-игрок Олимпика перешел в Динамо Тбилиси
Заключил контракт
26-летний правый защитник Иван Трубочкин заключил контракт с тбилисским "Динамо".
Срок действия соглашения между футболистом и клубом - до 31 декабря 2020 года.
К этому времени Иван выступал с лета 2019 в донецком Олимпике. Провел в составе команды всего лишь 3 матча в УПЛ.
Иван является воспитанником киевского "Динамо". Выступал за шведский "Умео" (2016-2017), белорусские "Крумкачы" (2017), киевский "Арсенал" (2017-2018), "Черноморец" (2018-2019).
Напомним, что тбилисское "Динамо" в сезоне 2019 одержало победу в чемпионате Грузии.
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Источник:Інстаграм Динамо Тбілісі
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