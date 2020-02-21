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Шведский клуб подписал 21-летнего украинца

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Свободного агента

Шведский клуб подписал 21-летнего украинца
Новина українською

Центральный защитник Мирослав Мазур стал игроком шведского "Умео". Он будет выступать в команде под № 16.

Контракт с игроком рассчитан на 2 года.

Приблизительная трансферная стоимость Мазура, по данным Transfermarkt, составляет 275 000 евро.

Мирослав, как сообщает официальный сайт клуба, уже две недели тренируется с Умео.

За это время я успел увидеть хорошие условия в клубе, интересный город. Думаю, у меня есть хорошая возможность расти здесь, как футболисту, и помогать команде выполнять задачи в новом чемпионате.

Сконцентрируюсь на том, чтобы команда получила максимально приемлемое для себя место в турнирной таблице.

До этого времени Мирослав был игроком полтавской "Ворсклы". А прошлый год провел в аренде молдавского "Сфынтул Георге".

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31 декабря Мазур вернулся из аренды. А полтавский клуб отпустил игрока свободным агентом.

"Умео" по итогам чемпионата 2019 года занял первое место в третьей по силе лиге Швеции, поэтому чемпионат 2020-го начнет с апреля во второй - Суперэттане.

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В статье: Ворскла (Полтава) Умео Мирослав Мазур чемпионат Швеции
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