Шведский клуб подписал 21-летнего украинца
Свободного агента
Центральный защитник Мирослав Мазур стал игроком шведского "Умео". Он будет выступать в команде под № 16.
Контракт с игроком рассчитан на 2 года.
Приблизительная трансферная стоимость Мазура, по данным Transfermarkt, составляет 275 000 евро.
Мирослав, как сообщает официальный сайт клуба, уже две недели тренируется с Умео.
За это время я успел увидеть хорошие условия в клубе, интересный город. Думаю, у меня есть хорошая возможность расти здесь, как футболисту, и помогать команде выполнять задачи в новом чемпионате.
Сконцентрируюсь на том, чтобы команда получила максимально приемлемое для себя место в турнирной таблице.
До этого времени Мирослав был игроком полтавской "Ворсклы". А прошлый год провел в аренде молдавского "Сфынтул Георге".
31 декабря Мазур вернулся из аренды. А полтавский клуб отпустил игрока свободным агентом.
"Умео" по итогам чемпионата 2019 года занял первое место в третьей по силе лиге Швеции, поэтому чемпионат 2020-го начнет с апреля во второй - Суперэттане.