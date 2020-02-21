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Бывший игрок Торино и Фрозиноне - на просмотре у Карпат - ТаТоТаке

Трансферы
(1 голосов)

Ушел из команды Вернидуба

Бывший игрок Торино и Фрозиноне - на просмотре у Карпат - ТаТоТаке
Новина українською

У "Карпат" на просмотре находится 28-летний Василий Прийма.

Об этом сообщил Михаил Спиваковский, соведущий шоу ТаТоТаке.

До недавнего времени Василий играл в чемпионате Беларуси - в солигорском "Шахтере", который накануне зимней паузы возглавил украинский тренер Юрий Вернидуб.

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Ранее Василий выступал в луганской "Заре" (2017-2018), итальянских "Фрозиноне" (2016-2017) и "Торино" (2015-2016), а также донецком "Металлурге" (2008-2015).

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В статье: Василий Прийма Карпаты (Львов) ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
21.02.2020 в 15:45
Качественный защитник.
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