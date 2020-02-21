Бывший игрок Торино и Фрозиноне - на просмотре у Карпат - ТаТоТаке

У "Карпат" на просмотре находится 28-летний Василий Прийма.

Об этом сообщил Михаил Спиваковский, соведущий шоу ТаТоТаке.

До недавнего времени Василий играл в чемпионате Беларуси - в солигорском "Шахтере", который накануне зимней паузы возглавил украинский тренер Юрий Вернидуб.

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Ранее Василий выступал в луганской "Заре" (2017-2018), итальянских "Фрозиноне" (2016-2017) и "Торино" (2015-2016), а также донецком "Металлурге" (2008-2015).