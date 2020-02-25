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Клуб Первой лиги подписал третьего бразильца

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Клуб Первой лиги подписал третьего бразильца
Новина українською

ФК "Балканы" подписал контракт с 24-летним атакующим полузащитником - Лукасом Де Оливейрой Куньей.

Футболист, как отмечают в клубе, способен усилить игру на флангах.

Он перешел в Украину из команды Премьер-лиги чемпионата Узбекистана - ФК "Сурхан". До этого защищал цвета бразильских клубов "Фрибургенсе", "Коринтианса", "Аудакс" и "Примавера".

Лукас уже внесен в заявку своей новой команды. Игрок стал третьим легионером в команде - именно столько иностранцев разрешено заявлять клубам Первой лиги.

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В клубе обьяснили:

Руководство и тренерский штаб решили полностью воспользоваться регламентированной опцией о привлечении легионеров для коллективов Первой профессиональной лиги Украины.

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В статье: Первая лига лимит на легионеров Балканы (Заря) легионеры
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Источник:
ФК Балкани

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