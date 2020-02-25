Клуб Первой лиги подписал третьего бразильца
Все - за время зимней паузы
ФК "Балканы" подписал контракт с 24-летним атакующим полузащитником - Лукасом Де Оливейрой Куньей.
Футболист, как отмечают в клубе, способен усилить игру на флангах.
Он перешел в Украину из команды Премьер-лиги чемпионата Узбекистана - ФК "Сурхан". До этого защищал цвета бразильских клубов "Фрибургенсе", "Коринтианса", "Аудакс" и "Примавера".
Лукас уже внесен в заявку своей новой команды. Игрок стал третьим легионером в команде - именно столько иностранцев разрешено заявлять клубам Первой лиги.
В клубе обьяснили:
Руководство и тренерский штаб решили полностью воспользоваться регламентированной опцией о привлечении легионеров для коллективов Первой профессиональной лиги Украины.