  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. На просмотре у Волыни – полузащитник из Швеции
В тренде

На просмотре у Волыни – полузащитник из Швеции

Трансферы
(1 голосов)

Экс-одноклубник Дениса Олейника

На просмотре у Волыни – полузащитник из Швеции
Новина українською

ФК "Волынь" просматривает на сборе в Турции шведского центрального (опорного) полузащитника Андерса Баата.

Игрок, как сообщает Sport Arena, с начала февраля успел сыграть несколько спаррингов с "крестоносцами".

28-летний Андерс является свободным агентом, последним его клубом был шведский ФК "Сюрианска" (выступал с марта 2019). Осенью 2019 года команда вылетела в третью лигу чемпионата.

Читайте такжеВолынь подписала Кизилатеша

Приблизительная трансферная стоимость игрока, по данным Трансфермаркт, - 250 000 евро.

Баат успел сыграть в 5 шведских клубах разных лиг, а с 2018 по 2019 годы выступал за финский "Сейняйоки", где играет украинский форвард Денис Олейник.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Денис Олейник Волынь (Луцк) Первая лига чемпионат Швеции
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Arena

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
26.02.2020 в 09:40
Цікава новина) По ходу шведи в українському чемпіонаті ще не грали
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...