На просмотре у Волыни – полузащитник из Швеции
Экс-одноклубник Дениса Олейника
ФК "Волынь" просматривает на сборе в Турции шведского центрального (опорного) полузащитника Андерса Баата.
Игрок, как сообщает Sport Arena, с начала февраля успел сыграть несколько спаррингов с "крестоносцами".
28-летний Андерс является свободным агентом, последним его клубом был шведский ФК "Сюрианска" (выступал с марта 2019). Осенью 2019 года команда вылетела в третью лигу чемпионата.
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Приблизительная трансферная стоимость игрока, по данным Трансфермаркт, - 250 000 евро.
Баат успел сыграть в 5 шведских клубах разных лиг, а с 2018 по 2019 годы выступал за финский "Сейняйоки", где играет украинский форвард Денис Олейник.
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Источник:Sport Arena
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