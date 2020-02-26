На просмотре у Волыни – полузащитник из Швеции

ФК "Волынь" просматривает на сборе в Турции шведского центрального (опорного) полузащитника Андерса Баата.

Игрок, как сообщает Sport Arena, с начала февраля успел сыграть несколько спаррингов с "крестоносцами".

28-летний Андерс является свободным агентом, последним его клубом был шведский ФК "Сюрианска" (выступал с марта 2019). Осенью 2019 года команда вылетела в третью лигу чемпионата.

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Приблизительная трансферная стоимость игрока, по данным Трансфермаркт, - 250 000 евро.

Баат успел сыграть в 5 шведских клубах разных лиг, а с 2018 по 2019 годы выступал за финский "Сейняйоки", где играет украинский форвард Денис Олейник.