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Десна продлила контракт с форвардом на 2 года

Трансферы
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Предварительное соглашение заканчивалось летом

Десна продлила контракт с форвардом на 2 года
Новина українською

Один из лидеров черниговской "Десны", лучший бомбардир команды Александр Филиппов, продлил контракт с клубом.

Соглашение Александра и "Десны" заканчивалась летом 2020 года, но стороны решили продолжить сотрудничество еще на 2 года.

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В активе Филиппова 110 матчей и 39 голов за черниговскую команду.

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Филиппов
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Источник:
ФК Десна

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