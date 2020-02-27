Десна продлила контракт с форвардом на 2 года
Предварительное соглашение заканчивалось летом
Один из лидеров черниговской "Десны", лучший бомбардир команды Александр Филиппов, продлил контракт с клубом.
Соглашение Александра и "Десны" заканчивалась летом 2020 года, но стороны решили продолжить сотрудничество еще на 2 года.
В активе Филиппова 110 матчей и 39 голов за черниговскую команду.
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Источник:ФК Десна
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