Рух подписал вингера Прикарпатья - и тут же отдал в аренду
После 5 лет выступлений за иванофранковцев
Вингер правого фланга Богдан Орынчак, который до сих пор с 2015 выступал за МФК "Прикарпатье", заключил с "желто-черными" соглашение по схеме 1,5 + 1.
Следующие полгода Богдан проведет в аренде в другой команде Первой лиги - "Минае".
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Источник:ФК Рух
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