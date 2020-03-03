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Рух подписал вингера Прикарпатья - и тут же отдал в аренду

Трансферы
(2 голосов)

После 5 лет выступлений за иванофранковцев

Рух подписал вингера Прикарпатья - и тут же отдал в аренду
Новина українською

Вингер правого фланга Богдан Орынчак, который до сих пор с 2015 выступал за МФК "Прикарпатье", заключил с "желто-черными" соглашение по схеме 1,5 + 1.

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Следующие полгода Богдан проведет в аренде в другой команде Первой лиги - "Минае".

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В статье: Первая лига Рух (Львов) ФК Минай МФК Прикарпатье (Ивано-Франковск) Богдан Оринчак
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Источник:
ФК Рух

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