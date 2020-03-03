Рух подписал вингера Прикарпатья - и тут же отдал в аренду

Вингер правого фланга Богдан Орынчак, который до сих пор с 2015 выступал за МФК "Прикарпатье", заключил с "желто-черными" соглашение по схеме 1,5 + 1.

Читайте также Хавбек Прикарпатья может стать игроком лидера Первой лиги

Следующие полгода Богдан проведет в аренде в другой команде Первой лиги - "Минае".