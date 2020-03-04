Финалист Юношеской лиги УЕФА в составе Шахтера пополнил клуб польской Экстраклясы
Почти год ему пришлось ...просто поддерживать форму
24-летний украинский вингер правого фланга Денис Арендарук подписал контракт с польским клубом "Пяст" (7 позиция в Экстраклясе) из города Гливице.
Соглашение будет действовать до июня с возможностью продления на следующий сезон. Его удалось заключить благодаря тому, что Денис был свободным агентом.
Как отмечает польское издание Przeglad Sportowy, которое как раз сообщило о подписании, в украинца "интересное резюме".
Он играл за юниорские сборные Украины, выступал в Юношеской Лиге УЕФА в составе "Шахтера", 2015 года отличился ассистом в финальном матче турнира с "Челси" (2:3).
Впоследствии Арендарук играл в дубле "Шахтера", был в аренде ФК "Мариуполь", львовского "Руха".
В мае 2019 Денис разорвал контракт с "Шахтером" и стал футболистом киевского "Рубикона", но в официальных играх не участвовал.
В "Пяст" Денис приехал на прошлой неделе, прошел тесты. Сейчас, как отмечает польское издание, у него есть несколько недель, чтобы набрать форму.