Финалист Юношеской лиги УЕФА в составе Шахтера пополнил клуб польской Экстраклясы

24-летний украинский вингер правого фланга Денис Арендарук подписал контракт с польским клубом "Пяст" (7 позиция в Экстраклясе) из города Гливице.

Соглашение будет действовать до июня с возможностью продления на следующий сезон. Его удалось заключить благодаря тому, что Денис был свободным агентом.

Как отмечает польское издание Przeglad Sportowy, которое как раз сообщило о подписании, в украинца "интересное резюме".

Он играл за юниорские сборные Украины, выступал в Юношеской Лиге УЕФА в составе "Шахтера", 2015 года отличился ассистом в финальном матче турнира с "Челси" (2:3).

Впоследствии Арендарук играл в дубле "Шахтера", был в аренде ФК "Мариуполь", львовского "Руха".

В мае 2019 Денис разорвал контракт с "Шахтером" и стал футболистом киевского "Рубикона", но в официальных играх не участвовал.

В "Пяст" Денис приехал на прошлой неделе, прошел тесты. Сейчас, как отмечает польское издание, у него есть несколько недель, чтобы набрать форму.