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Финалист Юношеской лиги УЕФА в составе Шахтера пополнил клуб польской Экстраклясы

Трансферы
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Почти год ему пришлось ...просто поддерживать форму

Финалист Юношеской лиги УЕФА в составе Шахтера пополнил клуб польской Экстраклясы
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24-летний украинский вингер правого фланга Денис Арендарук подписал контракт с польским клубом "Пяст" (7 позиция в Экстраклясе) из города Гливице.

Соглашение будет действовать до июня с возможностью продления на следующий сезон. Его удалось заключить благодаря тому, что Денис был свободным агентом.

Как отмечает польское издание Przeglad Sportowy, которое как раз сообщило о подписании, в украинца "интересное резюме".

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Он играл за юниорские сборные Украины, выступал в Юношеской Лиге УЕФА в составе "Шахтера", 2015 года отличился ассистом в финальном матче турнира с "Челси" (2:3).

Впоследствии Арендарук играл в дубле "Шахтера", был в аренде ФК "Мариуполь", львовского "Руха".

В мае 2019 Денис разорвал контракт с "Шахтером" и стал футболистом киевского "Рубикона", но в официальных играх не участвовал.

В "Пяст" Денис приехал на прошлой неделе, прошел тесты. Сейчас, как отмечает польское издание, у него есть несколько недель, чтобы набрать форму.

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В статье: Шахтер (Донецк) Денис Арендарук Юношеская Лига УЕФА Рух (Львов) Пяст (Польша)
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