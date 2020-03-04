Карпаты отдали Толочко-младшего в аренду клуба Второй лиги
До конца сезона
21-летний полузащитник "зелено-белых" Роман Толочко до конца чемпионата будет выступать за ФК "Калуш" (5 место из 11 команд).
Клуб из Ивано-Франковской области арендовал воспитанника "львов".
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Толочко-младший является сыном экс-футболиста "Карпат" Романа Любомировича Толочко (выступал за "зелено-белых" в 1991-1992, 1996-2002 годах - 191 матч, 17 голов).
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Источник:ФК Карпати
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