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Карпаты отдали Толочко-младшего в аренду клуба Второй лиги

Трансферы
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До конца сезона

Карпаты отдали Толочко-младшего в аренду клуба Второй лиги
Новина українською

21-летний полузащитник "зелено-белых" Роман Толочко до конца чемпионата будет выступать за ФК "Калуш" (5 место из 11 команд).

Клуб из Ивано-Франковской области арендовал воспитанника "львов".

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Толочко-младший является сыном экс-футболиста "Карпат" Романа Любомировича Толочко (выступал за "зелено-белых" в 1991-1992, 1996-2002 годах - 191 матч, 17 голов).

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В статье: Вторая лига Роман Толочко Карпаты (Львов) ФК Калуш
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Источник:
ФК Карпати

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