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Олимпик отправил своего форварда в Эстонию

Трансферы
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До августа

Олимпик отправил своего форварда в Эстонию
Новина українською

"Олимпик" заключил арендное соглашение с эстонским клубом "Нарва Транс" по нигерийскому нападающему Джеффри Чарльзу Чинеду (Джеффри).

Срок действия соглашения - до 31 июля 2020 года.

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Игрок прошлым летом в возрасте 22 лет перешел в донецкий "Олимпик", сыграл в 11 матчах УПЛ, но удалось отметился лишь однажды в Кубке.

Джеффри может сыграть на фланге атаки, но предпочитает действовать на острие. В "Нарва Транс" он будет играть под любимым 99 номером, - сообщили в "Нарва Транс".

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В статье: Олимпик (Донецк) Нарва Транс (Эстония) Джеффри Чарльз
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Источник:
Нарва Транс

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