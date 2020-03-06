Олимпик отправил своего форварда в Эстонию

"Олимпик" заключил арендное соглашение с эстонским клубом "Нарва Транс" по нигерийскому нападающему Джеффри Чарльзу Чинеду (Джеффри).

Срок действия соглашения - до 31 июля 2020 года.

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Игрок прошлым летом в возрасте 22 лет перешел в донецкий "Олимпик", сыграл в 11 матчах УПЛ, но удалось отметился лишь однажды в Кубке.