Олимпик отправил своего форварда в Эстонию
До августа
"Олимпик" заключил арендное соглашение с эстонским клубом "Нарва Транс" по нигерийскому нападающему Джеффри Чарльзу Чинеду (Джеффри).
Срок действия соглашения - до 31 июля 2020 года.
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Игрок прошлым летом в возрасте 22 лет перешел в донецкий "Олимпик", сыграл в 11 матчах УПЛ, но удалось отметился лишь однажды в Кубке.
Джеффри может сыграть на фланге атаки, но предпочитает действовать на острие. В "Нарва Транс" он будет играть под любимым 99 номером, - сообщили в "Нарва Транс".
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Источник:Нарва Транс
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