Экс-хавбек Десны перебрался в стан вице-чемпионов Молдовы
Ренат Мочуляк продолжит карьеру в "Сфынтул Георге"
"Сфынтул Георге" объявил о переходе украинского полузащитника Рената Мочуляка.
О деталях соглашения ничего не известно.
22-летний центрхав до этого выступал за "Десну" . Зимние сборы проводил с черниговской командой.
Отметим, что в прошлом сезоне чемпионата Молдавы "Сфынтул Георге" финишировал на втором месте.
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
08.03.2020 в 15:06
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