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Экс-хавбек Десны перебрался в стан вице-чемпионов Молдовы

Трансферы
(1 голосов)

Ренат Мочуляк продолжит карьеру в "Сфынтул Георге"

Экс-хавбек Десны перебрался в стан вице-чемпионов Молдовы
Новина українською

"Сфынтул Георге" объявил о переходе украинского полузащитника Рената Мочуляка.

О деталях соглашения ничего не известно.

22-летний центрхав до этого выступал за "Десну" . Зимние сборы проводил с черниговской командой.

Отметим, что в прошлом сезоне чемпионата Молдавы "Сфынтул Георге" финишировал на втором месте.

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В статье: Десна (Чернигов) Ренат Мочуляк Сфынтул Георге
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
08.03.2020 в 15:06
Наверное в аренду или устал за молодежку играть. В основе по-моему один раз на замену вышел минут на 5 ... в любом случае удачи !!!
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