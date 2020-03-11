Карпаты подписали контракт с экс-вратарем Динамо

Львовские "Карпаты" заключили контракт с 22-летним голкипером Владимиром Маханьковым.

Предыдущий клуб, киевское "Динамо", отпустило его свободным агентом.

Детали контракта на официальном сайте львовский клуб почему-то не сообщил.

Владимир Маханьков родился 29 октября 1997 в Славутиче (Киевская область). Начал заниматься футболом в ДЮФШ "Динамо" имени В. Лобановского.

Всю карьеру провел в структуре киевского "Динамо", где поочередно выступал за команды U-19 и U-21. Выступал за юношеские и молодежную сборные Украины.