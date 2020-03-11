  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Карпаты подписали контракт с экс-вратарем Динамо
В тренде

Карпаты подписали контракт с экс-вратарем Динамо

Трансферы
(1 голосов)

Свободный агент

Карпаты подписали контракт с экс-вратарем Динамо
Новина українською

Львовские "Карпаты" заключили контракт с 22-летним голкипером Владимиром Маханьковым.

Предыдущий клуб, киевское "Динамо", отпустило его свободным агентом.

Детали контракта на официальном сайте львовский клуб почему-то не сообщил.

Читайте такжеДинамо рассталось с 22-летним голкипером - источник

Владимир Маханьков родился 29 октября 1997 в Славутиче (Киевская область). Начал заниматься футболом в ДЮФШ "Динамо" имени В. Лобановского.

Всю карьеру провел в структуре киевского "Динамо", где поочередно выступал за команды U-19 и U-21. Выступал за юношеские и молодежную сборные Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Карпаты (Львов) Владимир Маханьков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Карпати

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...