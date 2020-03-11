Карпаты подписали контракт с экс-вратарем Динамо
Свободный агент
Львовские "Карпаты" заключили контракт с 22-летним голкипером Владимиром Маханьковым.
Предыдущий клуб, киевское "Динамо", отпустило его свободным агентом.
Детали контракта на официальном сайте львовский клуб почему-то не сообщил.
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Владимир Маханьков родился 29 октября 1997 в Славутиче (Киевская область). Начал заниматься футболом в ДЮФШ "Динамо" имени В. Лобановского.
Всю карьеру провел в структуре киевского "Динамо", где поочередно выступал за команды U-19 и U-21. Выступал за юношеские и молодежную сборные Украины.
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Источник:Карпати
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