Экс-игрок Черноморца подписал контракт с клубом из Беларуси
Свободный агент
Украинский защитник Дмитрий Рыжук перешел в белорусский клуб "Минск".
Его контракт рассчитан до конца 2020 года.
Чемпионат Беларуси должен начаться 22 марта.
В декабре 2019 года Дмитрий прекратил сотрудничество с "Черноморцем". В этом сезоне провел 15 матчей за одесситов.
Ранее он выступал за "Металлист" и "Динамо-2".
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Источник:Трибуна
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