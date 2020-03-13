Экс-игрок Черноморца подписал контракт с клубом из Беларуси

Украинский защитник Дмитрий Рыжук перешел в белорусский клуб "Минск".

Его контракт рассчитан до конца 2020 года.

Чемпионат Беларуси должен начаться 22 марта.

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В декабре 2019 года Дмитрий прекратил сотрудничество с "Черноморцем". В этом сезоне провел 15 матчей за одесситов.

Ранее он выступал за "Металлист" и "Динамо-2".