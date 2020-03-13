  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Экс-игрок Черноморца подписал контракт с клубом из Беларуси
В тренде

Экс-игрок Черноморца подписал контракт с клубом из Беларуси

Трансферы
(1 голосов)

Свободный агент

Экс-игрок Черноморца подписал контракт с клубом из Беларуси
Новина українською

Украинский защитник Дмитрий Рыжук перешел в белорусский клуб "Минск".

Его контракт рассчитан до конца 2020 года.

Чемпионат Беларуси должен начаться 22 марта.

Читайте такжеОфициально: Черноморец расторгнул контракты с двумя футболистами

В декабре 2019 года Дмитрий прекратил сотрудничество с "Черноморцем". В этом сезоне провел 15 матчей за одесситов.

Ранее он выступал за "Металлист" и "Динамо-2".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дмитрий Рыжук Черноморец (Одесса) чемпионат Беларуси ФК Минск
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...