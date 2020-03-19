Белорусский Неман подписал воспитанника Динамо – экс-игрока Черноморца

Последним новичком гродненского "Немана" из Беларуси накануне старта сезона стал 28-летний воспитанник киевского "Динамо" Владимир Коваль.

Украинский нападающий подписал контракт с клубом до конца сезона.

В 2009 году провел 4 матча за дубль киевлян, 3 сезона выступал за "Динамо-2" в Первой лиге, записал на свой счет 16 забитых мячей.

Летом 2012 года перешёл в "Севастополь" и помог команде стать чемпионом второго дивизиона, оформив тем самым выход в Премьер-лигу Украины. 28 июля 2013 дебютировал в высшем дивизионе в игре против своего бывшего клуба. Всего в Премьер-лиге сыграл 4 матча. За "Севастополь" Коваль играл в течение 3 лет, до расформирования клуба, а потом переехал в Польшу.

Сезон 2014/15 игрок провел в составе "Стомиля" во втором дивизионе Польши, отметившись 12 голами в 25 матчах чемпионата. Игрок перешел в клуб Екстраклясы "Нецеча" и в следующих двух сезонах сыграл в сильнейшей польской лиге 16 матчей. Перед началом сезона-2017/18 Владимир перешел в "Олимпию" из города Грудзёнц, выступавшей в первой польской лиге и отметился 3 голами в 24 встречах.

Последним клубом футболиста к переходу в "Неман" был одесский "Черноморец". В сезоне-2018/19 Коваль отличился 2 голами в 23 матчах в украинской Премьер-лиге, а в этом сезоне в составе одесситов принял участие в 6 матчах в первой лиге.

Вызывался в юношеские и молодежные сборные Украины разных возрастов: U-16 (7 игр), U-17 (13), U-18 (11 игр / 3 мяча), U-19 (17/1), U- 20 (4), U-21 (6/2).