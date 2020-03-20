Клубы трех стран обращались по поводу услуг игрока, арендованного у Динамо
А в "Динамо" вернется?
У полузащитника сборной Беларуси и киевского "Динамо" Никиты Корзуна, который находится в аренде португальского "Вилафранкенше", были предложения от клубов из нескольких стран.
Агент футболиста Альберту Машаду сообщил, что к нему обращались во время зимнего трансферного окна из Украины, Беларуси и Казахстана.
Однако, замечает Record, пока Корзун адаптировался в Португалии и хочет продолжать карьеру в этой стране.
"Никита закрепился в "Вилафранкенше" и помогает команде одерживать победы", - сказал Машаду.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Инспектор ( )
20.03.2020 в 07:51
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...