Клубы трех стран обращались по поводу услуг игрока, арендованного у Динамо

У полузащитника сборной Беларуси и киевского "Динамо" Никиты Корзуна, который находится в аренде португальского "Вилафранкенше", были предложения от клубов из нескольких стран.

Агент футболиста Альберту Машаду сообщил, что к нему обращались во время зимнего трансферного окна из Украины, Беларуси и Казахстана.

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Однако, замечает Record, пока Корзун адаптировался в Португалии и хочет продолжать карьеру в этой стране.

"Никита закрепился в "Вилафранкенше" и помогает команде одерживать победы", - сказал Машаду.