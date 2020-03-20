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Клубы трех стран обращались по поводу услуг игрока, арендованного у Динамо

Трансферы
(1 голосов)

А в "Динамо" вернется?

Клубы трех стран обращались по поводу услуг игрока, арендованного у Динамо
Новина українською

У полузащитника сборной Беларуси и киевского "Динамо" Никиты Корзуна, который находится в аренде португальского "Вилафранкенше", были предложения от клубов из нескольких стран.

Агент футболиста Альберту Машаду сообщил, что к нему обращались во время зимнего трансферного окна из Украины, Беларуси и Казахстана.

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Однако, замечает Record, пока Корзун адаптировался в Португалии и хочет продолжать карьеру в этой стране.

"Никита закрепился в "Вилафранкенше" и помогает команде одерживать победы", - сказал Машаду.

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В статье: Динамо (Киев) Никита Корзун Вилафранкеши (Вила-Франка-ди-Шира)
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
20.03.2020 в 07:51
Тамошняя Первая лига. Рядом зона вылета, какие там победы
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