Паулу Фонсека нацелился на двух игроков Шахтера

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека попросил клубное руководство начать процесс переговоров о потенциальном усиления команды.

Португальский специалист хочет видеть в составе "Ромы" двух игроков "Шахтера" - защитника Исмаили и полузащитника Маркоса Антонио.

Как сообщает sport.ua со ссылкой на Il Messaggero, Исмаили - один из ключевых вариантов, которые рассматривает "Рома" для усиления левого фланга обороны.

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В то же время La Gazzetta dello Sport сообщает о желании Фонсеки снова поработать с Маркосом Антонио, которого португалец считает полузащитником, который способен прекрасно двигаться с мячом, помогать в организации атак, а также он имеет хорошее видение поля.

В этом сезоне в УПЛ на счета Исмаили 19 матчей (2 гола, 5 ассистов), Маркоса Антонио - 13 матчей (1 гол, 1 ассист).