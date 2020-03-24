  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Паулу Фонсека нацелился на двух игроков Шахтера
В тренде

Паулу Фонсека нацелился на двух игроков Шахтера

Трансферы
(1 голосов)

Бразильцев, конечно

Паулу Фонсека нацелился на двух игроков Шахтера
Новина українською

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека попросил клубное руководство начать процесс переговоров о потенциальном усиления команды.

Португальский специалист хочет видеть в составе "Ромы" двух игроков "Шахтера" - защитника Исмаили и полузащитника Маркоса Антонио.

Как сообщает sport.ua со ссылкой на Il Messaggero, Исмаили - один из ключевых вариантов, которые рассматривает "Рома" для усиления левого фланга обороны.

Читайте такжеШахтер хочет получить за Мудрика 2 млн евро. Парнем интересуется Рома Фонсеки

В то же время La Gazzetta dello Sport сообщает о желании Фонсеки снова поработать с Маркосом Антонио, которого португалец считает полузащитником, который способен прекрасно двигаться с мячом, помогать в организации атак, а также он имеет хорошее видение поля.

В этом сезоне в УПЛ на счета Исмаили 19 матчей (2 гола, 5 ассистов), Маркоса Антонио - 13 матчей (1 гол, 1 ассист).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Исмаили Рома (Рим) Паулу Фонсека Маркос Антонио
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
24.03.2020 в 12:14
Пшел вон ,Фонсрака!
Ответить
0
0
avatar
Инспектор ( )
24.03.2020 в 11:36
А что сеньер Фонсека Шахтеру оставит ? Витю Коваленко? Ни одгого нового не наиграл, тварь
Ответить
+1
0
lightning (Одесса)
24.03.2020 в 11:30
Исмаили нам и самим нужен!
Ответить
+2
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...