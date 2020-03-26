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Рома видит Коваленко конкурентом на позиции для Лоренцо Пеллегрини

Трансферы
(1 голосов)

Усиление центра

Рома видит Коваленко конкурентом на позиции для Лоренцо Пеллегрини
Новина українською

Итальянская "Рома" интересуется атакующим хавбеком "Шахтера" Виктором Коваленко.

Скауты из Рима, сообщает La Gazzetta dello Sport, рассматривают игрока сборной Украины как конкурента для Лоренцо Пеллегрини в центре поля.

Римляне хотели продать центрхава Хавьера Пасторе в китайский клуб этой зимой, но трансфер сорвался из-за коронавируса.

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Летом у Виктора Коваленко завершится контракт с донецким клубом.

Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро.

Это уже не первый раз "Рома" рассматривает возможность трансфера Коваленко. В июне 2019 года, когда Паулу Фонсека только возглавил команду, Коваленко тоже рассматривался как кандидат.

В этом сезоне Виктор провел 21 матч в "Шахтере", забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.

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В статье: Шахтер (Донецк) Паулу Фонеска контракт Виктор Коваленко Рома (Италия)
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Комментарии (5)
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Artemanat (Кривой Рог)
26.03.2020 в 13:28
Бесплатно уйдет
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cucumber (Киев)
26.03.2020 в 12:50
Продати за кордон поки за нього ще дають гроші, бо у внутрішньому чемпіонаті він нікому не портібен. вася огурцов
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
26.03.2020 в 12:38
Надо продавать этот балласт Роме.
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v.grischuk (Винница)
26.03.2020 в 12:30
Все его хотят!!!)))
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alex.belogubko (одесса)
26.03.2020 в 12:09
Коваленко в Рому Коно в Мариуполь
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