Виктор Коваленко: Не верю, что мной интересуется Рома

Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны "Ромы".

"Я видел эти новости, однако конкретики не было. Думаю, это неправда. Двигаемся дальше", – сказал Коваленко в эфире ТК Футбол.

В этом сезоне 24-летний украинец забил 2 гола и сделал 1 ассист в 21 матче.

Контракт Виктора с "горняками" истекает по окончанию сезона.