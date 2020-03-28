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Виктор Коваленко: Не верю, что мной интересуется Рома

Трансферы
(3 голосов)

Летом контракт Виктора с "горняками" истекает

Виктор Коваленко: Не верю, что мной интересуется Рома
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны "Ромы".

"Я видел эти новости, однако конкретики не было.

Думаю, это неправда. Двигаемся дальше", – сказал Коваленко в эфире ТК Футбол.

В этом сезоне 24-летний украинец забил 2 гола и сделал 1 ассист в 21 матче.

Контракт Виктора с "горняками" истекает по окончанию сезона.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Виктор Коваленко
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Комментарии (4)
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alex.belogubko (одесса)
28.03.2020 в 13:17
это шутка Фонсеки
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Инспектор ( )
28.03.2020 в 12:48
Адекватно
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Alex.696 (Немирів)
28.03.2020 в 12:27
Справді, розумна думка)))
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Spokoyno (Киев)
28.03.2020 в 12:24
Який розумний хлопчик
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