Виктор Коваленко: Не верю, что мной интересуется Рома
Летом контракт Виктора с "горняками" истекает
Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны "Ромы".
"Я видел эти новости, однако конкретики не было.
Думаю, это неправда. Двигаемся дальше", – сказал Коваленко в эфире ТК Футбол.
В этом сезоне 24-летний украинец забил 2 гола и сделал 1 ассист в 21 матче.
Контракт Виктора с "горняками" истекает по окончанию сезона.
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Комментарии (4)
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alex.belogubko (одесса)
28.03.2020 в 13:17
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Инспектор ( )
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Alex.696 (Немирів)
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Spokoyno (Киев)
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