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Не Тайсон. Рома присматривается к вингеру Шахтера

Трансферы
(1 голосов)

На фоне слухов о Коваленко, Мудрике, Маркосе Антонио и Додо

Не Тайсон. Рома присматривается к вингеру Шахтера
Новина українською

Итальянская "Рома" интересуется бразильцем "Шахтера" Тете.

Он перешел в донецкую команду зимой 2019 года и дебютировал при тренере Паулу Фонсеки, который сейчас возглавляет "Рому".

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Сейчас замечает Goal со ссылкой на Il Messaggero, на трансферном рынке происходят сдвиги в ожидании открытия нового окна. А Тете должен стать одной из целей "Ромы".

В "Роме" очарованы талантом игрока 2000 года рождения: он играет на позиции вингера, но способен сыграть и в центре поля. Отличается хорошим дриблингом и скоростью.

Зимой в услугах Тете была заинтересована немецкая "Бавария".

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Тете
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
31.03.2020 в 13:53
Хотят взять, но денег не дадут
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