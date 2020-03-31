Не Тайсон. Рома присматривается к вингеру Шахтера

Итальянская "Рома" интересуется бразильцем "Шахтера" Тете.

Он перешел в донецкую команду зимой 2019 года и дебютировал при тренере Паулу Фонсеки, который сейчас возглавляет "Рому".

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Сейчас замечает Goal со ссылкой на Il Messaggero, на трансферном рынке происходят сдвиги в ожидании открытия нового окна. А Тете должен стать одной из целей "Ромы".

В "Роме" очарованы талантом игрока 2000 года рождения: он играет на позиции вингера, но способен сыграть и в центре поля. Отличается хорошим дриблингом и скоростью.

Зимой в услугах Тете была заинтересована немецкая "Бавария".