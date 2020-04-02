Аталанта объявила Фиорентине стоимость трансфера Малиновского
"Фиалки" уже обращались в клуб из Бергамо
"Аталанта" оценила трансфер украинского атакующего полузащитника Руслана Малиновского в 25 млн евро.
Украинца, замечает итальянский Goal.com, своей трансферной целью объявила "Фиорентина", которая в следующем сезоне намерена решать более амбициозные задачи, чем сейчас.
Клуб из города Флоренция уже обращался по поводу Малиновского к "Аталанте" в январе и получил ответ о сумме - не менее 25 млн евро.
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"К теме трансфера Малиновского "Фиорентина" намерен вернуться учитывая летнее окно", - сообщает издание.
Напомним, что полузащитник сборной Украины прошлым летом перешел в "Аталанту" за 15 млн евро из бельгийского "Генка".
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02.04.2020 в 13:19
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