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Аталанта объявила Фиорентине стоимость трансфера Малиновского

Трансферы
(3 голосов)

"Фиалки" уже обращались в клуб из Бергамо

Аталанта объявила Фиорентине стоимость трансфера Малиновского
Новина українською

"Аталанта" оценила трансфер украинского атакующего полузащитника Руслана Малиновского в 25 млн евро.

Украинца, замечает итальянский Goal.com, своей трансферной целью объявила "Фиорентина", которая в следующем сезоне намерена решать более амбициозные задачи, чем сейчас.

Клуб из города Флоренция уже обращался по поводу Малиновского к "Аталанте" в январе и получил ответ о сумме - не менее 25 млн евро.

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"К теме трансфера Малиновского "Фиорентина" намерен вернуться учитывая летнее окно", - сообщает издание.

Напомним, что полузащитник сборной Украины прошлым летом перешел в "Аталанту" за 15 млн евро из бельгийского "Генка".

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Фиорентина (Флоренция) трансфер
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Инспектор ( )
02.04.2020 в 13:19
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