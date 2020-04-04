Трансфер между Шахтером и Коритибой не состоялся из-за пандемии

Президент "Коритибы" Самир Намур рассказал, что его клуб был близок к договоренности по поводу перехода полузащитника "Шахтера" Веллингтона Нема, однако трансфер сорвала вспышка коронавируса.

"Мы несколько раз вели переговоры по Веллингтону Нему с "Шахтером" и приблизились к успешному их завершению", - отметил Намур в интервью Jornal Bem Paraná.

При этом, руководитель бразильского клуба отметил, что именно приостановка розыгрышей национальных чемпионатов из-за пандемии коронавируса помешала успешному завершению трансфера, хотя были и "другие факторы".

Напомним, еще в феврале сообщалось об интересе "Коритибы" к Веллингтону Нему. Впоследствии в прессе также появлялись сведения о возможном переходе бразильца в "Форталезу", а также о желании "Шахтера" избавиться от игрока, на которого не рассчитывает тренерский штаб.