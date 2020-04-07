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Стало известно, какую сумму получат Карпаты от последующей продажи Карраскаля

Трансферы
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Сейчас он в Аргентине

Стало известно, какую сумму получат Карпаты от последующей продажи Карраскаля
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Ведущий шоу ТаТоТаке Сергей Болотников сообщил, какой процент получат "Карпаты" от следующего трансфера колумбийского атакующего хавбека Хорхе Карраскаль.

С начала 2020 года Хорхе является игроком аргентинского "Ривер Плейт", однако от последующей его продажи, если она состоится, определенная сумма достанется и львовским "Карпатам".

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По моей информации "Карпаты" должны получить 11% с последующей продажи. Смалийчук (Олег Смалийчук - бывший вице-президент "Карпат", - ред.) говорил о 15 млн евро, соответственно, "Карпаты" получат 1,6 млн. А это, на минуточку, больше половины их бюджета.

Хорхе Карраскаль выступал в "Карпатах" в 2017-2019 годах, в начале 2019-го ушел в аренду в "Ривер Плейт", впоследствии аргентинский клуб выкупил его контракт. По слухам, Карраскаль интересовался итальянский "Ювентус".

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В статье: Ривер Плейт (Аргентина) Карпаты (Львов) Хорхе Карраскаль Олег Смалийчук ТаТоТаке Сергей Болотников
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Источник:
ТаТоТаке

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