Стало известно, какую сумму получат Карпаты от последующей продажи Карраскаля

Ведущий шоу ТаТоТаке Сергей Болотников сообщил, какой процент получат "Карпаты" от следующего трансфера колумбийского атакующего хавбека Хорхе Карраскаль.

С начала 2020 года Хорхе является игроком аргентинского "Ривер Плейт", однако от последующей его продажи, если она состоится, определенная сумма достанется и львовским "Карпатам".

По моей информации "Карпаты" должны получить 11% с последующей продажи. Смалийчук (Олег Смалийчук - бывший вице-президент "Карпат", - ред.) говорил о 15 млн евро, соответственно, "Карпаты" получат 1,6 млн. А это, на минуточку, больше половины их бюджета.

Хорхе Карраскаль выступал в "Карпатах" в 2017-2019 годах, в начале 2019-го ушел в аренду в "Ривер Плейт", впоследствии аргентинский клуб выкупил его контракт. По слухам, Карраскаль интересовался итальянский "Ювентус".