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Швед может вернуться в клуб УПЛ этим летом - СМИ

Трансферы
(1 голосов)

Из-за коронавируса ситуация пока остается неопределенной

Швед может вернуться в клуб УПЛ этим летом - СМИ
Новина українською

Украинский хавбек "Селтика" Марьян Швед этим летом должен был вернуться в украинскую Премьер-лигу, информирует "Спортивка".

Также сообщается, что на 22-летнего украинца претендовали три клуба УПЛ, среди которых, возможно, числилась "Александрия".

Речь шла об аренде, но из-за пандемии коронавируса данный переход пока приостановлен.

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В статье: ФК Александрия Селтик (Глазго) Марьян Швед коронавирус
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Комментарии (1)
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Sandra777 (Львів)
12.04.2020 в 12:46
В шахтар на місце коноплянки
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