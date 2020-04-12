Швед может вернуться в клуб УПЛ этим летом - СМИ

Украинский хавбек "Селтика" Марьян Швед этим летом должен был вернуться в украинскую Премьер-лигу, информирует "Спортивка".

Также сообщается, что на 22-летнего украинца претендовали три клуба УПЛ, среди которых, возможно, числилась "Александрия".

Речь шла об аренде, но из-за пандемии коронавируса данный переход пока приостановлен.