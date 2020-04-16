Динамо намерено усилить атаку игроком Десны

Ведущий ТатоТаке Михаил Спиваковский заявил, что киевское "Динамо" рассматривает возможность потенциального усиления атаки 27-летним игроком "Десны" Александром Филипповым.

Ведущий отметил, что, на его взгляд, Александр сильнее Беседина и Соля и может быть вполне равноценной альтернативой для Назария Русина.

В "Динамо" сейчас главный вопрос - поможет ли Филиппов в еврокубках, хватит ли класса?

Выделил Спиваковский и главный минус в игре Александра Филиппова.

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Это интенсивный игрок, который играет на команду, делает кроссы, у него хороший дриблинг. Одна из проблем - это игра головой. У него где-то 29% выигранных единоборств в воздухе. Для нападающего это "не фонтан".

Александр Филиппов является уроженцем Авдеевки. Начинал заниматься футболом в Донецке. Профессиональную карьеру начал в 2011-м в киевском "Арсенале". Впоследствии играл в "Ильичевце", "Никополе" и краматорском "Авангарде".

С 2016 года - игрок "Десны". В этом сезоне принял участие в 21 матче УПЛ (не сыграл только в двух), забил 13 голов и отдал 2 ассиста.