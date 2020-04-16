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Динамо намерено усилить атаку игроком Десны

Трансферы
(1 голосов)

Александром Филипповым

Динамо намерено усилить атаку игроком Десны
Новина українською

Ведущий ТатоТаке Михаил Спиваковский заявил, что киевское "Динамо" рассматривает возможность потенциального усиления атаки 27-летним игроком "Десны" Александром Филипповым.

Ведущий отметил, что, на его взгляд, Александр сильнее Беседина и Соля и может быть вполне равноценной альтернативой для Назария Русина.

В "Динамо" сейчас главный вопрос - поможет ли Филиппов в еврокубках, хватит ли класса?

Выделил Спиваковский и главный минус в игре Александра Филиппова.

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Это интенсивный игрок, который играет на команду, делает кроссы, у него хороший дриблинг.

Одна из проблем - это игра головой. У него где-то 29% выигранных единоборств в воздухе. Для нападающего это "не фонтан".

Александр Филиппов является уроженцем Авдеевки. Начинал заниматься футболом в Донецке. Профессиональную карьеру начал в 2011-м в киевском "Арсенале". Впоследствии играл в "Ильичевце", "Никополе" и краматорском "Авангарде".

С 2016 года - игрок "Десны". В этом сезоне принял участие в 21 матче УПЛ (не сыграл только в двух), забил 13 голов и отдал 2 ассиста.

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Александр Филиппов ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
16.04.2020 в 13:05
Усилить себя (за копейки) - ослабить конкурента. Хотя говорят что свиньи полезные животные?
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