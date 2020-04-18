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Польский Шленск летом может переманить защитника Карпат

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Тим Халл в 2019-м переехал в Украину

Польский Шленск летом может переманить защитника Карпат
Новина українською

Защитник "Карпат" и сборной Люксембурга Тим Халл вскоре может покинуть Львов.

Интерес к 23-летнему футболисту проявляет "Шленск" из Вроцлава, занимающий четвертое место в турнирной таблице нынешнего розыгрыша чемпионата Польши.

"Шленск" выходил на "Карпаты" и Халла еще в зимнее трансферное окно, равно как и братиславский "Слован". Однако тогда оба клуба отказались от варианта заключения сделки с львовянами из-за того, что для Халла это был бы третий клуб в течение одного сезона, по причине чего Тим не смог бы быть зарегистрирован для участия в сезоне.

В настоящий момент интерес со стороны "Шленска" сохраняется, хотя этот клуб не является единственным, который контактирует с Халлом на предмет потенциального трансфера.

Напомним, в "Карпаты" Тим Халл перебрался в августе минувшего года из "Прогреса" (Люксембург). В нынешнем сезоне сыграл 25 матчей и забил 1 гол за "зелено-белых", с которыми у защитника контракт до лета 2021 года.

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В статье: Люксембург Карпаты (Львов) Шленск (Вроцлав) Тим Халл
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Источник:
Sport.ua

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