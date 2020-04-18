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Заря обратила внимание на голкипера сборной Албании

Трансферы
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Болонья и Олимпиакос также интересуются игроком

Заря обратила внимание на голкипера сборной Албании
Новина українською

"Заря" может подписать вратаря турецкого "Менеменспора" Гентиану Сельмани, сообщает турецкий портал Fotomac.

В услугах Сельмани также заинтересованы итальянская "Болонья", греческий "Олимпиакос", "Спартак" Москва и "Краснодар".

Трансферная стоимость Сельмани, по данным Transfermarkt, составляет 500 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Сельмани пропустил 38 голов в 28 поединках за "Менеменспор" в Первой турецкой лиге (второй по рангу дивизион).

Сообщается, что контракт игрока с турецким клубом действует до лета следующего года. В сборной Албании Сельмани провел 14 матчей.

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В статье: Заря (Луганск) Албания
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