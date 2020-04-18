Заря обратила внимание на голкипера сборной Албании
Болонья и Олимпиакос также интересуются игроком
"Заря" может подписать вратаря турецкого "Менеменспора" Гентиану Сельмани, сообщает турецкий портал Fotomac.
В услугах Сельмани также заинтересованы итальянская "Болонья", греческий "Олимпиакос", "Спартак" Москва и "Краснодар".
Трансферная стоимость Сельмани, по данным Transfermarkt, составляет 500 тысяч евро.
В нынешнем сезоне Сельмани пропустил 38 голов в 28 поединках за "Менеменспор" в Первой турецкой лиге (второй по рангу дивизион).
Сообщается, что контракт игрока с турецким клубом действует до лета следующего года. В сборной Албании Сельмани провел 14 матчей.
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