Заря обратила внимание на голкипера сборной Албании

"Заря" может подписать вратаря турецкого "Менеменспора" Гентиану Сельмани, сообщает турецкий портал Fotomac.

В услугах Сельмани также заинтересованы итальянская "Болонья", греческий "Олимпиакос", "Спартак" Москва и "Краснодар".

Трансферная стоимость Сельмани, по данным Transfermarkt, составляет 500 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Сельмани пропустил 38 голов в 28 поединках за "Менеменспор" в Первой турецкой лиге (второй по рангу дивизион).

Сообщается, что контракт игрока с турецким клубом действует до лета следующего года. В сборной Албании Сельмани провел 14 матчей.