Форвард Шахтера хочет продолжить карьеру в Турции

Нигерийский нападающий "Шахтера" Оланреважу Кайоде, который играет в аренде в "Газиантепе", желает и в следующем сезоне продолжить выступления в Турции.

Форвард заявил, что продолжает работу, несмотря на коронавирус: "Мы переживаем сложный процесс. Но этот сезон был для нас неплохим", - цитирует футболиста Fotomaç.

Отметим, что Кайоде имеет в Турции постоянную игровую практику, забив 9 голов в 22 матчах этого сезона.