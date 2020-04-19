  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Форвард Шахтера хочет продолжить карьеру в Турции
В тренде

Форвард Шахтера хочет продолжить карьеру в Турции

Трансферы
(1 голосов)

26-летний нигерийский нападающий имеет постоянную игровую практику в своем новом клубе

Форвард Шахтера хочет продолжить карьеру в Турции
Новина українською

Нигерийский нападающий "Шахтера" Оланреважу Кайоде, который играет в аренде в "Газиантепе", желает и в следующем сезоне продолжить выступления в Турции.

Форвард заявил, что продолжает работу, несмотря на коронавирус: "Мы переживаем сложный процесс. Но этот сезон был для нас неплохим", - цитирует футболиста Fotomaç.

Отметим, что Кайоде имеет в Турции постоянную игровую практику, забив 9 голов в 22 матчах этого сезона.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Газиантеп ББ (Турция) Оларенваджу Кайоде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Террикон
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...