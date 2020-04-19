Форвард Шахтера хочет продолжить карьеру в Турции
26-летний нигерийский нападающий имеет постоянную игровую практику в своем новом клубе
Нигерийский нападающий "Шахтера" Оланреважу Кайоде, который играет в аренде в "Газиантепе", желает и в следующем сезоне продолжить выступления в Турции.
Форвард заявил, что продолжает работу, несмотря на коронавирус: "Мы переживаем сложный процесс. Но этот сезон был для нас неплохим", - цитирует футболиста Fotomaç.
Отметим, что Кайоде имеет в Турции постоянную игровую практику, забив 9 голов в 22 матчах этого сезона.
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Источник:Террикон
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