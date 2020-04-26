Заря не договорилась с Крузейро о выплате долга по Виллиану Гомесу

Луганская "Заря" не пошла навстречу "Крузейро" в вопросе выплаты долга по трансферу Виллиана Гомеса в рассрочку, сообщил председатель правления бразильского клуба Сауло Фрес изданию Itatiaia.

У клуба есть время на погашение долга до 31 мая, чтобы избежать санкций ФИФА. Осложняет ситуацию, то, что у "Крузейро" есть еще ряд задолженностей на общую сумму 20 млн бразильских реалов (около 3,3 млн евро).

"Крузейро" рассматривает несколько вариантов погашения. Один из путей – оформление кредита.

По информации источника, долг по Виллиану составляет около 6 млн бразильских реалов. Ранее сообщалось о задолженности в 1,5 млн евро.

Виллиан Гомес выступал за "Металлист", откуда перешел в "Крузейро" в 2013 года. В момент перехода его права передали "Заре", что было связано с бегством из Украины олигарха Сергея Курченко и банкротством харьковского клуба.