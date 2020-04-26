Игроки Шахтера в списке из бразильцев, которые скоро могут перейти в Топ-чемпионат - Bleacher Report
Бавария, Милан и Рома проявляют интерес к дончанам
Два игрока "Шахтера" Тете и Додо в шорт-листе молодых бразильских игроков из европейских чемпионатов, которых может ждать скорый трансфер в топ-клуб по версии Bleacher Report.
В обзоре источник указывает на интерес к Додо со стороны "Баварии", но считает цену в 30 млн евро, которую запрашивают горняки, завышенной.
В качестве потенциальных претендентов на Тете издание называет "Милан" и "Рому", при этом указывается, что "Шахтер" требует 50 млн евро.
В дополнительный список игроков, достойных упоминания в плане громкого трансфера, издание включило полузащитника "Шахтера" Маркоса Антонио.
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Hanter44 (Baburka)
26.04.2020 в 16:55
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