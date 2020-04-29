Милан составил шорт-лист с игроком Динамо

Итальянский "Милан" внес в свои пожелания на следующее трансферное окно украинского левого латераля "Динамо" и национальной сборной Украины Виталия Миколенко.

Сейчас речь идет о трансфере французского 22-летнего левого защитника Тео Эрнандеса. Издание pianetamilan.it отмечает, что тренерский штаб "Милана" не верит в перспективы еще одного игрока клуба на этой позиции Рикардо Родригеса.

По этой причине составлен шорт-лист из 5 футболистов, трансферная стоимость которых не превышает 20 млн евро.

В этот список вошел игрок киевского "Динамо" Виталий Миколенко.

Кроме него в миланском списке Марк Кукурелья из "Барселоны", Энтони Робинсон из "Уигана", Мохамед Фарес из СПАЛ, а также Матиас Винья с "Палмейраса".