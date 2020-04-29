  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Милан составил шорт-лист с игроком Динамо
В тренде

Милан составил шорт-лист с игроком Динамо

Трансферы
(1 голосов)

На случай трансфера Тео Эрнандеса

Милан составил шорт-лист с игроком Динамо
Новина українською

Итальянский "Милан" внес в свои пожелания на следующее трансферное окно украинского левого латераля "Динамо" и национальной сборной Украины Виталия Миколенко.

Сейчас речь идет о трансфере французского 22-летнего левого защитника Тео Эрнандеса. Издание pianetamilan.it отмечает, что тренерский штаб "Милана" не верит в перспективы еще одного игрока клуба на этой позиции Рикардо Родригеса.

Читайте такжеМыколенко: Информация о Милане – утка, в клуб никто предложения не присылал

По этой причине составлен шорт-лист из 5 футболистов, трансферная стоимость которых не превышает 20 млн евро.

В этот список вошел игрок киевского "Динамо" Виталий Миколенко.

Кроме него в миланском списке Марк Кукурелья из "Барселоны", Энтони Робинсон из "Уигана", Мохамед Фарес из СПАЛ, а также Матиас Винья с "Палмейраса".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Милан (Италия) Тео Эрнандес Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Инспектор ( )
29.04.2020 в 11:51
Уйти в Милан-это заслужить надо. Вот пусть Миколенко и заслужит это право уйти из Динамо
Ответить
0
-3
oda1979 (Запорожье)
29.04.2020 в 11:15
Ух классно, если уйдет в Милан. Получим для сборной отличного краййнего защитникка.
Ответить
+2
0
DROP D (Винница)
29.04.2020 в 11:29
Он может и рад был уйти. Но сурок будет держать до 27 лет, молодого и перспективногоОчень хотелось такого перехода. Пока у самого футболиста глаза горят, доказать самому себе. Тоже хотел бы что бы он перешел куда то в Европу
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...