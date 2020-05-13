  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Арсенал намерен вернуться к трансферу Матвиенко
В тренде

Арсенал намерен вернуться к трансферу Матвиенко

Трансферы
(1 голосов)

Желание Артеты

Арсенал намерен вернуться к трансферу Матвиенко
Новина українською

Украинский защитник Николай Матвиенко снова стал трансферной целью лондонского "Арсенала", попав в список потенциальных новичков клуба. "Канониры" хотят подписать игрока "Шахтера" летом.

Информация об этом появилась в Твиттере-аккаунте AFC Bell, на него ссылаются сайты болельщиков "Арсенала".

Читайте такжеКоноплянка: Марлос спрашивал, куда переходит Матвиенко. Сказал ему, что в киевский Арсенал

К трансферу Матвиенко руководство клуба подталкивает главный тренер Микель Артета, который видит в Николае возможность усиления центра обороны и защитника с хорошим первым пасом.

Соглашение украинцем у "Шахтером" заканчивается летом 2021, а продление контракта с "горняками", как заметили в Лондоне, не произошло.

Поэтому "Арсенал" хочет вернуться к переговорам с "Шахтером" сразу после того, как откроется трансферное окно. В Лондоне надеются на более низкую сумму, чем та, которую захотели "горняки" в прошлый раз.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...