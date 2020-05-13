Арсенал намерен вернуться к трансферу Матвиенко
Желание Артеты
Украинский защитник Николай Матвиенко снова стал трансферной целью лондонского "Арсенала", попав в список потенциальных новичков клуба. "Канониры" хотят подписать игрока "Шахтера" летом.
Информация об этом появилась в Твиттере-аккаунте AFC Bell, на него ссылаются сайты болельщиков "Арсенала".
К трансферу Матвиенко руководство клуба подталкивает главный тренер Микель Артета, который видит в Николае возможность усиления центра обороны и защитника с хорошим первым пасом.
Соглашение украинцем у "Шахтером" заканчивается летом 2021, а продление контракта с "горняками", как заметили в Лондоне, не произошло.
Поэтому "Арсенал" хочет вернуться к переговорам с "Шахтером" сразу после того, как откроется трансферное окно. В Лондоне надеются на более низкую сумму, чем та, которую захотели "горняки" в прошлый раз.
Новости по теме
- 18:12 Украинские Палкин: По ситуации с Матвиенко, мы ключевых футболистов в аренды не отдаем
- 21:51 Украинские Анна Матвиенко: Представляла, как буду сидеть на стадионе Арсенала и видеть игру своего мужчины
- 17:52 Украинские Смалийчук о трансфере Матвиенко в Арсенал: Палкин еще бы факс попросил прислать