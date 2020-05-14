Игрок Александрии стал объектом интереса двух клубов Серии А
Замена Коваленко?
Футбольный скаут Алекс Великих сообщил, что украинский футболист из "Александрии" заинтересовал клубы итальянской Серии А.
Ожидаю появления украинского футболиста в составе "Ромы". То же могло произойти в "Милане", но там сменилось руководство клуба.
По слухам, речь идет об атакующем полузащитнике 26-летнем Кирилле Ковальце.
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Итальянские скауты следили за сыном известного тренера Сергея Ковальца в матче группового этапа Лиги Европы "Сент-Этьен" - "Александрия" (1:1) и были довольны увиденным.
На счету Кирилла в этом сезоне 6 матчей в Лиге Европы, 14 - в УПЛ, в украинском чемпионате он также забил 6 голов.
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Источник:Футбол 24
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rprohats (Львов)
14.05.2020 в 14:03
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