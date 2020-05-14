Игрок Александрии стал объектом интереса двух клубов Серии А

Футбольный скаут Алекс Великих сообщил, что украинский футболист из "Александрии" заинтересовал клубы итальянской Серии А.

Ожидаю появления украинского футболиста в составе "Ромы". То же могло произойти в "Милане", но там сменилось руководство клуба.

По слухам, речь идет об атакующем полузащитнике 26-летнем Кирилле Ковальце.

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Итальянские скауты следили за сыном известного тренера Сергея Ковальца в матче группового этапа Лиги Европы "Сент-Этьен" - "Александрия" (1:1) и были довольны увиденным.

На счету Кирилла в этом сезоне 6 матчей в Лиге Европы, 14 - в УПЛ, в украинском чемпионате он также забил 6 голов.