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Игрок Александрии стал объектом интереса двух клубов Серии А

Трансферы
(2 голосов)

Замена Коваленко?

Игрок Александрии стал объектом интереса двух клубов Серии А
Новина українською

Футбольный скаут Алекс Великих сообщил, что украинский футболист из "Александрии" заинтересовал клубы итальянской Серии А.

Ожидаю появления украинского футболиста в составе "Ромы". То же могло произойти в "Милане", но там сменилось руководство клуба.

По слухам, речь идет об атакующем полузащитнике 26-летнем Кирилле Ковальце.

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Итальянские скауты следили за сыном известного тренера Сергея Ковальца в матче группового этапа Лиги Европы "Сент-Этьен" - "Александрия" (1:1) и были довольны увиденным.

На счету Кирилла в этом сезоне 6 матчей в Лиге Европы, 14 - в УПЛ, в украинском чемпионате он также забил 6 голов.

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В статье: Кирилл Ковалец Серия А ФК Александрия Рома (Рим) Милан (Италия) Алекс Великих
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Источник:
Футбол 24

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Комментарии (1)
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rprohats (Львов)
14.05.2020 в 14:03
не потянет
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