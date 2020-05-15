Колос ведет переговоры с Динамо по поводу центрального полузащитника

21-летний центрхав "Колоса" Евгений Смирный сообщил, что ковалевский клуб ведет переговоры с киевским "Динамо", которому принадлежит соглашение с футболистом.

№8 "Колоса", который сейчас играет в аренде ковалевского клуба, вспомнил, как происходил его переход из U-21 и о своих несчастьях в первой команде киевского "Динамо".

Мы уже играли только с "Шахтером" и "Александрией", которые давали сопротивление. С остальными командами выходили, по 3-4 гола забивали в первом тайме не было смысла играть дальше. Потом я попал в первую команду, поехал на сборы. Все хорошо, играл. Вернулись в Киев, не попал в заявку, пошел тренироваться с дублем, получил травму, подвернул голеностоп. Через две недели вернулся и сразу воспаление легких. Опять два месяца пропустил. В общем пропустил полгода.

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Затем год тренировался, но видел, что на меня не рассчитывают. За тренировкой уже видно было, когда основа занимается, а ты просто стоишь на другом поле, бьешь по воротам. По моей информации, "Колос" ведет переговоры с "Динамо", чтобы меня выкупить.

Контракт "Динамо" с Евгением, по информации Transfermarkt, действует до конца 2022 года. В аренде "Колоса" Евгений с июня 2019 года до 30 июня 2020.