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Шахтер следит за 20-летним бразильцем из Фламенго - СМИ

Трансферы
(1 голосов)

Почти "Юлий Цезарь"

Шахтер следит за 20-летним бразильцем из Фламенго - СМИ
Новина українською

В бразильских СМИ пишут об интересе сразу нескольких европейских клубов в услугах 20-летнего флангового хавбека Юри Сезара.

Игрок молодежной команды "Фламенго", Сезар с марта находится в аренде клуба "Форталеза".

Gavea News сообщает, что пока официально не поступало ни одного предложения, но за Юри следят скауты "Удинезе", мадридского "Реала" и украинского "Шахтера".

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То же издание называет Юри представителем бразильского "поколения 2000", как и Винисиус Жуниор.

В 2019 году Юри Сезар был лучшим бомбардиром "Фламенго" (11 голов) в чемпионате U-20.

В августе игрок продлил контракт с "Фламенго" до 2023 года.

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В статье: Шахтер (Донецк) Форталеза Юри Сезар
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Комментарии (2)
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beaver_penetrator (Meiringen)
15.05.2020 в 15:09
Из не основных уже есть - Мудрик, Саломон, Фернандо. Зачем? В Виторию отправят?
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ramon4ik (Киев)
15.05.2020 в 14:03
Неожиданно
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