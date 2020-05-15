Шахтер следит за 20-летним бразильцем из Фламенго - СМИ

В бразильских СМИ пишут об интересе сразу нескольких европейских клубов в услугах 20-летнего флангового хавбека Юри Сезара.

Игрок молодежной команды "Фламенго", Сезар с марта находится в аренде клуба "Форталеза".

Gavea News сообщает, что пока официально не поступало ни одного предложения, но за Юри следят скауты "Удинезе", мадридского "Реала" и украинского "Шахтера".

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То же издание называет Юри представителем бразильского "поколения 2000", как и Винисиус Жуниор.

В 2019 году Юри Сезар был лучшим бомбардиром "Фламенго" (11 голов) в чемпионате U-20.

В августе игрок продлил контракт с "Фламенго" до 2023 года.