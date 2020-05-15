Шахтер следит за 20-летним бразильцем из Фламенго - СМИ
Почти "Юлий Цезарь"
В бразильских СМИ пишут об интересе сразу нескольких европейских клубов в услугах 20-летнего флангового хавбека Юри Сезара.
Игрок молодежной команды "Фламенго", Сезар с марта находится в аренде клуба "Форталеза".
Gavea News сообщает, что пока официально не поступало ни одного предложения, но за Юри следят скауты "Удинезе", мадридского "Реала" и украинского "Шахтера".
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То же издание называет Юри представителем бразильского "поколения 2000", как и Винисиус Жуниор.
В 2019 году Юри Сезар был лучшим бомбардиром "Фламенго" (11 голов) в чемпионате U-20.
В августе игрок продлил контракт с "Фламенго" до 2023 года.
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Комментарии (2)
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beaver_penetrator (Meiringen)
15.05.2020 в 15:09
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ramon4ik (Киев)
15.05.2020 в 14:03
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