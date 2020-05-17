Александрия не получала предложений по Ковальцу из Италии, – директор клуба
Пока что всё лишь на уровне слухов
Директор "Александрии" Дмитрий Китаев прокомментировал слухи об интересе итальянских клубов к хавбеку команды Кириллу Ковальцу.
"Сам прочитал новость в интернете. Никаких предложения нам не поступало ни из Серии A, ни из Серии B или любого другого чемпионата.
Это на уровне слухов, никаких запросов и предложений не было", – сказал Китаев телеканалу Футбол.
Ранее сообщалось, что интерес к Ковальцу проявляют два клуба Серии А.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...