Директор "Александрии" Дмитрий Китаев прокомментировал слухи об интересе итальянских клубов к хавбеку команды Кириллу Ковальцу.

"Сам прочитал новость в интернете. Никаких предложения нам не поступало ни из Серии A, ни из Серии B или любого другого чемпионата.

Это на уровне слухов, никаких запросов и предложений не было", – сказал Китаев телеканалу Футбол.