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  4. Александрия не получала предложений по Ковальцу из Италии, – директор клуба
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Александрия не получала предложений по Ковальцу из Италии, – директор клуба

Трансферы
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Пока что всё лишь на уровне слухов

Александрия не получала предложений по Ковальцу из Италии, – директор клуба
Новина українською

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев прокомментировал слухи об интересе итальянских клубов к хавбеку команды Кириллу Ковальцу.

"Сам прочитал новость в интернете. Никаких предложения нам не поступало ни из Серии A, ни из Серии B или любого другого чемпионата.

Это на уровне слухов, никаких запросов и предложений не было", – сказал Китаев телеканалу Футбол.

Ранее сообщалось, что интерес к Ковальцу проявляют два клуба Серии А.

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В статье: Кирилл Ковалец ФК Александрия Дмитрий Китаев
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