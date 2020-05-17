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Фред: На втором году пребывания в Шахтере чуть не перешел во Фламенго

Трансферы
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27-летний Фред за 47 млн фунтов перешел в МЮ

Фред: На втором году пребывания в Шахтере чуть не перешел во Фламенго
Новина українською

Экс-игрок "Шахтера", а теперь хавбек "Манчестер Юнайтед" Фред рассказал, что мог вернуться в Бразилию и завершить карьеру в Европе.

- У меня было предложение от "Фламенго". Если не ошибаюсь, то на втором году моего пребывания в "Шахтере". Тогда я чуть не перешел во "Фламенго".

Все было хорошо, но оказалось, что у клубов возникла проблема, и я остался в Украине, - цитирует Фреда BeSoccer.

Напомним, что Фред выступал в "Шахтере" с 2013-го по 2018-й год, затем за 47 млн фунтов перебрался в Англию.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фред Манчестер Юнайтед Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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