Заря продлила контракты с двумя лидерами команды

Футбольный клуб "Заря" продлил контракты 30-летнего полузащитника левого фланга Дмитрия Хомченовского и 32-летнего центрального защитника Виталия Вернидуба.

С обоими подписаны 2-летние контракты.

Дмитрий Хомченовский является воспитанником донецкого футбола, выступал за "Олимпик", потом "Кривбасс". В "Зарю" перешел весной 2011-го года и играл до осени 2015. За это время в клубе он сыграл 119 игр и забил 17 мячей.

После этого Дмитрий Хомченовский играл в "Понфераддине" (Сегунда, Испания). Затем были польская "Ягеллония" и российский "Урал".

Летом 2018 вернулся в "Зарю". В этом сезоне на счету Дмитрия 15 матчей в УПЛ и 1 забитый гол.

Продление контракта с "Зарей" - серьезное решение для меня и важный шаг для продолжения карьеры. Уверен, что впереди еще много побед, - прокомментировал Дмитрий Хомченовский.

Виталий Вернидуб начинал заниматься футболом в Запорожье, играл за тамошний "Металлург", как и Хомченовский - за "Кривбасс". Защищал цвета "Зари" с сезона 2011/2012.

Вернидуб провел в составе луганчан 83 матча и перешел в азербайджанскую "Габалу", но летом 2018 года вернулся к "красно-черным".

В этом сезоне Виталий провел в составе "Зари" 16 матчей, отличился 1 голом.