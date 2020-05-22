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Заря разорвала контракт с защитником

Трансферы
(1 голосов)

Контрактная активность луганчан продолжается

Заря разорвала контракт с защитником
Новина українською

Контракт "Зари" с 24-летним бразильским центральным защитником Лазио расторгнут по обоюдному согласию.

Сам футболист сейчас находится в Украине, он также получил возможность тренироваться индивидуально на учебно-тренировочной базе клуба до открытия границ и того момента, когда сможет покинуть пределы Украины.

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Мне очень приятно было работать в "Заре". Все ко мне хорошо относились. Буду вспоминать это время с теплотой. С надеждой и верой смотрю в будущее и, надеюсь, скоро наступит новый этап моей карьеры.

Лазио перешел в "Зарю" в июле 2019 года, но с тех пор не сыграл в составе ни одного матча.

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В статье: Заря (Луганск) УПЛ легионеры Лазио
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Источник:
Зоря

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.05.2020 в 12:57
Навіть не чув про такого...
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