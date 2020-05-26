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Второй люксембургский легионер попрощался с Карпатами

Трансферы
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Так закончилась история люксембуржцев в Украине

Второй люксембургский легионер попрощался с Карпатами
Новина українською

Центральный защитник "Карпат" Тим ​​Халл заявил о завершении выступлений за львовский клуб.

Люксембургский легионер провел в составе "зелено-белых" 25 матчей и забил 1 гол.

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В этом посте я бы хотел сказать, что больше не являюсь игроком ФК "Карпаты". Спасибо тренерам, одноклубникам, персоналу и фанатам за этот сезон. Желаю всего наилучшего и успехов в будущем! Спасибо и скоро увидимся.

Напомним, что накануне "Карпаты" покинул другой люксембуржец Марвин Мартинс.

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В статье: Карпаты (Львов) Тим Халл
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