Второй люксембургский легионер попрощался с Карпатами
Так закончилась история люксембуржцев в Украине
Центральный защитник "Карпат" Тим Халл заявил о завершении выступлений за львовский клуб.
Люксембургский легионер провел в составе "зелено-белых" 25 матчей и забил 1 гол.
В этом посте я бы хотел сказать, что больше не являюсь игроком ФК "Карпаты". Спасибо тренерам, одноклубникам, персоналу и фанатам за этот сезон. Желаю всего наилучшего и успехов в будущем! Спасибо и скоро увидимся.
Напомним, что накануне "Карпаты" покинул другой люксембуржец Марвин Мартинс.
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Источник:Інстаграм Тіма Халла
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